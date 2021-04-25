«Грузинским сценарием не обойдётся» – украинский политолог предостерёг от наступления в Донбассе

На Украну хлынут «десятки тысяч гробов», если Киев откажется даже от нестабильного перемирия и, всё-таки, двинет войска на Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Сергей Быков.

По его словам, больше полумиллиона жителей ЛДНР уже имеют российские паспорта, поэтому Москва незамедлительно прибегнет к их защите вооружённым путём.

«Когда на Донбассе выдали около 600 тысяч российских паспортов, и если украинская армия, не дай Бог, нарушит договоренности о всеобъемлющем перемирии и пойдет в наступление, мы получим такой ответ, я бы не хотел его даже прогнозировать...

Как в Грузии в 2008 году в лучшем варианте, в таком – лайтовом. И я не хочу видеть десятки тысяч гробов, которые будут идти с украинского оккупированного Донбасса – тех, которых поубивают российские военные. Потому что это будет действительно атака со стороны Украины», – опасается украинский политолог.

Однако ему возразил воинственно настроенный боевик запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин, которому не нравится «перемирие».

«Мы можем делать вид, что существует какое-то перемирие, но каждый день у нас есть погибшие на фронте. Если вам спокойней, что они так последовательно идут, а не в один день, то меня это не устраивает»,– призвал к немедленному наступлению в Донбассе неонацист, слова которого приводит «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.04.21

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