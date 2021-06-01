Франция и Германия не оставили Зеленскому выбора в Донбассе

Берлин и Париж подтверждают безальтернативность договорённостям в рамках «нормандского формата» на декабрьском саммите 2019 года в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместной немецко-французской декларации, опубликованной по итогам встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«В свете недавней напряженности (в Донбассе) мы подчеркиваем важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы привержены достижению этой цели в «нормандском формате», и мы ценим действия ОБСЕ на местах», – гласит текст декларации.

Лидеры Германии и Франции высказали дежурные упрёки в адрес России, однако призвали к диалогу с Москвой.

«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес», – заявили Меркель и Макрон.

Напомним, Киев прибегает к различным дипломатическим уловкам, чтобы переписать Минские соглашения, в частности, отказаться от признания особого статуса Донбасса и получить контроль над границей с РФ до проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.21

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