Судьба Минских соглашений решится на переговорах Вашингтона и Киева

США не против реализации на практике Минских соглашений по Донбассу, так как их выполнение Киевом – единственный на сегодняшний день юридический оформленный способ вернуть подконтрольные ДНР и ЛНР территории в состав Украины, пусть и в статусе автономий. Тем более, что с этим согласны и в Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после саммита Путин-Байден в Женеве заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По её словам, Госдеп рассмотрит все составляющие минского процесса и, если увидит возможность его дальнейшего продвижения, то Вашингтон примет непосредственное участие в решении проблемы урегулирования в Донбассе.

«Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых Москвой марионеток – мы были бы готовы работать над этим... Минские соглашения – единственный письменный документ, в котором президент Путин заверил, что выйдет из Донбасса», – сказала Нуланд и объявила о начале консультаций с Киевом.

«Мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными», – добавила она.

Вместе с тем, Нуланд заранее сомневается в успехе и предупреждает, что Вашингтон не станет заставлять Украину выполнять Минские соглашения, если в Киеве сочтут их условия категорически неприемлемыми.

«Мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Мы проверим это в последующие недели. Но начнем с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы», – подеркнула заместитель Блинкена.

Между тем, в Киеве уже заявили, что не планируют выходить из Минских соглашений, однако ни за что не будут выполнять их в том виде, в котором они прописаны.

«Если говорить по ситуации по Минским договоренностям, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд. Мы их не денонсируем. По Минским соглашениям надо работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором есть, мы не можем.

При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс», – сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Таким образом, в ближайшее время решится – выполнит ли Киев Минские соглашения или Соединённым Штатам придётся констатировать невозможность их реализации на практике, и конфликт в Донбассе придётся каким-то способом замораживать.

Третий вариант, при котором Москва согласится изменить порядок выполнения одобренных Совбезом ООН договорённостей, – исключён, так как Кремль категорически отказался подвергать ревизии Минские соглашения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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