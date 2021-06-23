Вашингтон указал Берлину на неудовлетворительную работу «нормандской четвёрки» по Донбассу

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости срочно придать «новую динамику» урегулированию в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал после встречи в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр ещё раз напомнил о безальтернативности Минских соглашений.

«Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате «нормандской четверки». Никто не может быть удовлетворён статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в «нормандском» формате нам нужна новая динамика», – заявил Маас.

По его словам, сейчас идут интенсивные конультации по организации срочной встречи министров иностранных дел четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи», – сказал министр и добавил, что для урегулирования конфликта в Донбассе «очень важно иметь поддержку США».

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не против реализации на практике Минских соглашений по Донбассу, так как их выполнение Киевом – единственный на сегодняшний день юридический оформленный способ вернуть подконтрольные ДНР и ЛНР территории в состав Украины, пусть и в статусе автономий. Тем более, что с этим согласны и в Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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