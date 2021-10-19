Германия и Франция категорически против присоединения США к «нормандскому формату» – Лавров

Россия была не против официального присоединения США к «нормандской четвёрке» для разрешения кризиса в Донбассе, поскольку Госдеп имеет прямое влияние на украинские власти. Однако Берлин и Париж не захотели расширения «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, как Москва относится к постоянным требованиям Киева расширить «нормандский формат», включив туда Вашингтон.

«Еще когда Джон Керри был государственным секретарем, он приезжал в Москву, мы были на приеме у Путина, и Путин сказал: «Мы видим, что американцы влияют на украинскую политику, может поговорить с Францией и Германией о присоединении к Нормандскому формату? Но Франция и Германия захотели работать лишь в таком формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности, и только так», – сказал глава МИД РФ.

Напомним, ранее Вашингтон указал Берлину на неудовлетворительную работу «нормандской четвёрки» по Донбассу.

Между тем, по словам украинского политолога Михаила Погребинского, недавний визит в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд преследовал цель разрешить конфликт в Донбассе через его заморозку на неопределённый срок.

Симферополь, Валентин Карамазов

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