США ведут дело к заморозке конфликта в Донбассе – украинский эксперт

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву преследовал цель разрешить конфликт в Донбассе через его заморозку на неопределённый срок, чтобы не требовать от Киева выполнения Минских соглашений и, соответственно, предоставления ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, такой вариант устроил бы все стороны, так как выполнить Минские соглашения Киев не может по внутриполитическим причинам, а Москве и Вашингтону хочется поскорее добиться прекращения огня в Донбассе и закрыть раздражающий обе стороны «украинский кейс».

«Я не сомневаюсь в том, что тот смысл, который хочет продвигать Виктория Нуланд, и тот смысл, который готовы поддержать в Москве, диаметрально противоположные, может, я не прав. Но тактически не будет продвижения, а стратегически – это будет означать, что движение идёт к некой цели, которая означает замораживание конфликта», – отмечает политолог.

«Это, я думаю, устроит и Штаты, и Россию, и Донбасс, в том случае, если РФ при замораживании активно начнёт развивать экономическую составляющую в непризнанных республиках. Тогда не будут погибать люди, и ситуация более или менее успокоится. Я думаю, что в принципе это может устроить и какую-то часть в окружении Зеленского – я добился, что нет войны, поэтому я буду двигаться дальше ко второму сроку и так далее», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.21

Топить нечем: на Украине могут закрыться все образовательные и медицинские учреждения. / «Рано говорить» – Новак отказался обсуждать продление транзитного контракта с Нафтогазом. / В аэропорту Симферополя умерла пассажирка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»