Байден отмахнулся от участия в «нормандском формате»

Президент США на встрече с российским коллегой в Женеве даже не стал поднимать вопрос о присоединении Вашингтона к «нормандскому формату» по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что США согласились с необходимостью до конца реализовать Минские соглашения, принятые в 2015 году и одобренные Совбезом ООН. К слову, Киев постоянно предпринимает попытки пересмотреть эти договорённости.

«По Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, – такое понимание было подтверждено (Вашингтоном), что единственное, что можно сделать, – это реализовать минские договоренности», – приводит слова Пескова «Эхо Москвы».

По словам пресс-секретаря президента, несмотря на то, что эффективность работы нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) оставляет желать лучшего, присоединение к ней США не имеет смысла.

Напомним, о включении США и Великобритании в состав стран-участниц мирного урегулирования в Донбассе настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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