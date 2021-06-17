Байден связал руки Зеленскому в Донбассе – украинский эксперт

Подтверждение президентом США безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины лишает Владимира Зеленского возможности манёвра на переговорах по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По его словам, после переговоров в Женеве Путин и Байден оставили пространство для решений по всем региональным проблемам, кроме Украины, для которой оставили в силе и без изменений Минские соглашения.

«Исходя из того, как были построены вопросы и ответы, и то, о чем говорил и Путин, и Байден на пресс-конференциях, и даже о том порядке тем, которые Байден перечислял, становится понятно, что об Украине если и говорили, то пару протокольных фраз, в которых не было ничего нового... По Украине пространства для определенных решений нет. Видимо просто озвучили какие-то общие фразы – и все...

На встрече упомянули Минские соглашения. И нам будет очень сложно, если Зеленский захочет реализовать свой план «Б», который связан с выходом из Минских соглашений. В целом, я думаю, что и Россию, и США устраивает нынешняя ситуация в Украине. По разным причинам, но ни тем, ни другим нет смысла хотя бы что-то менять. Поэтому как раз упоминание Минских соглашений очень логично вписывается в эту оценку», – приводит слова Капитоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

В аэропорту Симферополя произошло ЧП. / В Крыму введен режим ЧС межмуниципального уровня. / В Крыму возникли проблемы со связью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»