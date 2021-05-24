В Киеве возмущены «давлением» Берлина и Парижа на Украину

Западные партнёры Украины по «нормандскому формату» требуют от Киева пойти на политические уступки по Минским соглашениям в Донбассе и одновременно продолжать жёсткую конфронтацию с Россией по всем другим направлениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире «Радио Свобода» заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, Германия и Франция объединились с РФ «против Украины» ради скорейшего завершения конфликта в Донбассе. Вместе с тем, Берлин и Париж заинтересованы в том, чтобы Киев поддерживал напряжённые отношения с Москвой и постоянно провоцировал Россию.

«Не только Москва давит на нас, на Киев. К сожалению, на нас давят и европейские партнёры по «нормандскому формату», которые были бы очень счастливы, чтобы вся эта наша война как-то рассосалась...

Но проблема в том, что в той ситуации, в которой мы находимся, мы должны, с одной стороны, постоянно демонстрировать, что мы готовы к дипломатическому решению и должны постоянно подавать сигналы. При этом не идти ни на какую уступку русским, ещё и постоянно не забывать показывать зубы», – приводит слова украинского депутата «ПолитНавигатор».



Симферополь, Валентин Карамазов



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