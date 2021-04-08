Путин рассказал Меркель о провокациях Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что стороны обстоятельно обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности» в Донбассе. Путин заявил, что Киев «в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», назвав действия украинских властей провокационными. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – отмечается в сообщении.

Руководители двух стран призвали стороны конфликта в Донбассе «к сдержанности и активизации переговорного процесса» для полного выполнения Минских соглашений, которые Россия и Германия считают «безальтернативной основой урегулирования».

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий двух стран, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел, отметили в Кремле.

Кроме того, на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии и на Балканах.

Также «в связи с проявленным федеральным канцлером интересом» была затронута ситуация с Алексеем Навальным, добавили в Кремле.

В свою очередь Путин поднял «некоторые вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах», говорится в сообщении.

Меркель со своей стороны призвала Путина сократить наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство ФРГ.

Напомним, ситуация в Донбассе обсуждалась 31 марта лидерами России, Франции и Германии.

Как сообщал «Новый День», с начала марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на этой неделе заявил об обострении ситуации на линии разграничения и резком увеличении числа обстрелов. Он вновь допустил возможность масштабной атаки киевских властей на Донбасс. На этом фоне министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку готовности войск. Ранее к границам Украины была передислоцирована группировка Вооруженных сил России. В МИД России в свою очередь заявили, что на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США».

Москва, Наталья Петрова

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