«Это дикость»: Захарова оценила сравнение Донбасса с раковой опухолью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука, который сравнил Донбасс с раковой опухолью. По ее словам, политик также мог «не подумать», в результате чего «сморозил глупость».

«Ничего другого, кроме слова «дикость» для описания его полемики я использовать не могу. Вот недавно о Донбассе что сказал Леонид Кравчук, он сравнил Донбасс с раковой опухолью», – сказала Захарова сегодня на брифинге.

Как считает официальный представитель МИД России, сложно понять логику –«что хотел этим сравнением сказать Кравчук». «Обычно раковую опухоль вырезают из здорового тела или облучают. Мы правильно понимаем, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кравчук предлагает вырезать Донбасс с территории Украины или начать его облучать? Ну ничего другого я представить себе не могу, что могло бы быть заложено в эту фразу. Есть третий вариант, что он просто не подумал и сморозил глупость», – пояснила она.

«Учитывая, что не первый раз делаются подобные заявления украинскими официальными лицами, то хотелось бы понять, что конкретно они имеют в виду, какие конкретно предложения они хотели таким образом продвинуть», – заключила Захарова.

Первый президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Кравчук на прошлой неделе в интервью «5 каналу» заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, где говорилось, что «Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство». На уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине отрезать Донбасс как «раковую опухоль», Кравчук ответил – «Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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