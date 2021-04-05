МИД РФ призвал Госдеп озаботиться поведением Зеленского

Украинское руководство закатило истерику по поводу скорого «российского вторжения» с одной целью – не выполнять пункты Минских соглашений, под которыми подписался Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, МИД уже разъяснил Госдепу США подоплёку пропагандистской шумихи, поднятой кабинетом Зеленского. В свою очередь, российская сторона в очередной раз призвала Вашингтон повлиять на поведение Киева.

«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», – заявил Рябков и добавил, что «в ответ на высказанную Госдепартаментом озабоченность эскалацией конфликта на Донбассе», Россия ещё раз объяснила Вашингтону, кто в этом виноват.

«Озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки», – цитирует Рябкова РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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