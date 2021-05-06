Вашингтон повторил, что Запад ждёт от Зеленского «сдержанности» в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Запад удовлетворён сдержанностью Киева перед «провокациями» России возле границ Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал на встрече с президентом Украины в Киеве.

Кроме того, Блинкен дал понять Зеленскому, что Вашингтон по-прежнему считает Минские соглашения основой мирного урегулирования в Донбассе.

При этом глава Госдепа традиционно раскритиковал Россию за продолжение «агрессивной политики» в отношении Украины, в частности, за якобы не полный отвод войск от украинских границ после объявления о завершении учений. Напомним, Москва в апреле предприняла демонстративные военные манёвры в ответ на приготовления Киева к наступлению в Донбассе.

«Россия отвела некоторую часть войск. Но значительная часть войск сохраняется. Поэтому Россия может за короткий промежуток времени начать агрессивно действовать, если захочет. Сдерживание, которое проявила Украина, – реальное и высоко ценится. Украина не отвечает на провокации. Это обсуждалось на заседании НАТО и G7.

Мы обсуждаем помощь Украине в вопросах безопасности. Мы обсудили вопрос дипломатии, Минский процесс, обязательства в рамках этого соглашения. И рассматриваем возможность, как можно содействовать дипломатии. Но Россия продолжает не действовать в рамках доброй воли. Это касается и Крыма, и Донбасса. Важно восстановить границы в рамках законов Украины...» – заявил Блинкен.

Ранее в НАТО также похвалили Зеленского за «сдержанность перед лицом российской агрессии». По мнению экспертов, Запад больше всего боится разрушения Минских соглашений, что может привести к необдуманным действиям украинской армии в Донбассе и, как следствие, масштабному военному ответу России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.21

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