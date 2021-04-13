Глава Совбеза Украины дал обещание послам ЕС не возвращать Донбасс силой

Украина не будет возвращать «временно оккупированные территории» военным путём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время срочной встречи с главами посольств стран-членов ЕС в «Незалежной».

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

«В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача – решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное – это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе», – пожаловался послам Данилов.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина хочет решить конфликт в Донбассе мирным путём.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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