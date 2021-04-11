Зеленский призывает «цивилизованный мир» объединиться с Украиной, чтобы «не допустить масштабной войны»

Украинцы и «весь цивилизованный мир» должны «продемонстрировать особое единство» в «нынешние непростые и тревожные времена».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, намекая на обострение ситуации в Донбассе и передвижение российских войск вдоль украинской границы.

Как известно, вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и усиление обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

Своё заявление Зеленский приурочил к Международному дню памяти жертв нацистских концлагерей.

«В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов», – призвал он.

Напомним, администрация Зеленского и украинский МИД ежедневно выступают с громкими заявлениями, обвиняя Россию в обострении ситуации в Донбассе и в «подготовке агрессии против Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.21

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