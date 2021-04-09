«Война не приемлема!» – украинский главком заявил о «масштабной дезинформации» со стороны «государства-агрессора»

Военные приготовления Украины, которая с начала марта стянула в Донбасс десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники, а также усилила обстрелы ЛДНР – не свидетельствуют о готовности Киева к широкомасштабному наступлению.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главнокомандующий вооружённых сил Украины в зоне «ООС» (бывшая АТО) Руслан Хомчак.

Резонное беспокойство официальных лиц России по поводу возможных агрессивных намерений Киева Хомчак назвал «целенаправленной кампанией по дезинформации», которая нацелена на «дискредитацию Украины на международной арене».

«Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбасс не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля», – утверждает Хомчак.

При этом он фактически согласился с предупреждением Москвы о катастрофических последствиях для Украины в случае масштабных боевых действий в Донбассе.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», – заявил главнокомандующий ВСУ.

Вместе с тем, Хомчак не отказался от агрессивной риторики и объявил о готовности украинской армии «к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции ООС, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины».

Напомним, ранее в интервью украинским журналистам Руслан Хомчак говорил о «готовности украинской армии к наступательным действиям в Донбассе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.21

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