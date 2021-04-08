Кремль: Россию вынуждают к защите своих граждан в Донбассе

Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак на сессии совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и группы «Интерфакс» «Россия и мир: профессиональный разговор».

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», – сказал Козак, и добавил, что «все зависит от другой стороны».

По его мнению, если Киев развяжет боевые действия в Донбассе, это будет началом конца Украины. При этом представитель Кремля назвал действия украинской стороны в отношении ЛДНР пиар-акцией на фоне внутриполитического кризиса. Кроме того, Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу, на закрытости которых, по его словам, настаивает Киев.

Козак считает, что при условии выполнения минских договоренностей конфликт вокруг ЛДНР можно урегулировать за год.

Стоит отметить, что многие эксперты считают нынешнюю ситуацию в Донбассе критической с перспективой возобновления реальных боевых действий. С начала марта в регион стягиваются сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин лично следит за обстановкой и готов обеспечить безопасность российских граждан в ЛДНР. На сегодняшний день, по разным данным, в регионе проживает от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей паспортов РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.04.21

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