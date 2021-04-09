«Один на один»: Зеленский едет к Макрону жаловаться на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж с кратким визитом, в ходе которого собирается переговорить «один на один» с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинскому изданию KyivPost сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Французский посол намекнул, что тема беседы будет касаться «наращивания российской военной мощи вблизи восточной границы Украины». Передвижения российских войск, по мнению Понсена, «значительно отличаются от того, что мы видели в предыдущие годы».

Вместе с тем, от Зеленского потребуют выполнения данных Западу обещаний, в частности, «в отношении создания на Украине независимой и заслуживающей доверия судебной системы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.21

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