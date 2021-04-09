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«Политика саботажа и гипотетическая глупость» – МИД РФ оценил заявления Киева по Донбассу

МИД России считает «откровенным саботажем» позицию официального Киева в урегулировании ситуации в Донбассе, а перенос заседаний контактной группы из Минска в другую страну назвал «гипотетической глупостью». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, перенос переговоров из Белоруссии в другую страну является старой идеей, которую давно «вынашивали» власти Украины. «Предлагалась не только Швеция, речь шла и о Польше. Возможно, решили расширить географию туризма, сложно сказать… Хотела бы подчеркнуть, в рамках контактной группы эта тема не обсуждается», – пояснила она.

«Это такая гипотетическая глупость, которую мы слышим от Киева в совершенно разных областях. Это примерно то же самое, как заявление секретаря президента Украины о некоем украинско-русском языке. Это одного порядка вещи», – сказала Захарова.

По данным российского МИД, Белоруссия также не поднимала вопроса о переносе заседаний контактной группы из Минска. «Зачем все это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались продать. Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнула Захарова.

«Бесконечно выражать недовольство всем, что происходит, постоянно заниматься информационными провокациями, непрерывно обвинять всех в срыве договоренностей, в их неисполнении – лишь бы только от себя отвести какую-либо минимальную не то, что критику, а вопросы о том, что же делает Киев для выполнения комплекса мер. Это просто откровенный саботаж ранее достигнутых договоренностей, и именно эта политика, политика саботажа, завела ситуацию на переговорном треке в тупик», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

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