Американский военный атташе нацепила в Донбассе украинский шеврон с черепом и националистическим лозунгом

Атташе по вопросам армии и обороны США полковник Бриттани Стюарт в ходе визита американской делегации в Донбасс надела шеврон украинской 72-й отдельной механизированной бригады, так называемых «Чёрных запорожцев», – с черепом и лозунгом «Украина или смерть».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Минобороны Украины.

«Україна або смерть» – лозунг украинского националистического полка «Чёрных запорожцев» («черношлычников») армии УНР, который в Гражданскую войну отличился зверствами против населения Новороссии, воюя с белыми, красными и даже анархистами Махно.

В сороковых годах командир «черношлычников» Петр Дяченко со своими соратниками воевал в составе войск вермахта против Красной армии и был награжден железным крестом. После Второй мировой войны Дяченко жил в Мюнхене, а затем эмигрировал в США, где консультировал американскую разведку по «украинскому вопросу».

72-я отдельная механизированная бригада ВСУ сформирована из украинских неонацистов и с 2014 года терроризирует Донбасс.

Сообщается, что американская делегация в Донбассе во главе с Бриттани Стюарт «знакомилась с текущей оперативной ситуацией на фронте».

Минобороны Украины утверждает, что американцы «в который раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины».

«Правительство США глубоко обеспокоено ситуацией, которая сложилась у границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявила Стюарт по итогам визита на линию фронта.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский, посещая Донбасс, надевает камуфляжную куртку с шевроном в виде черепа и надписью «Украина или смерть».

Симферополь, Валентин Карамазов

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