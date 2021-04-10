«Когда агрессор декларирует…» Министр обороны Украины призвал усилить давление на Москву

Киев настаивает на усилении давления на Россию. Как заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран, необходимо расширение санкций, более тщательный обмен разведданными и ускорение исполнения решений, принятых в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, где было декларировано вступление Украины в альянс.

По его словам, поводом для этого является усиление военного присутствия Вооруженных сил России у границ Украины, а также заявления об агрессивных намерениях украинских военных.

«Весна 2021-го года напоминает: когда агрессор декларирует пакт о ненападении, всегда надо искать тайную часть протоколов. В Москве никогда не хоронили далеко методичку как подавать «пакт Молотова-Риббентропа». Более того: сегодня, в цифровую эпоху, кремлевские стратеги активируют старый сценарий о «радиостанции в Гляйвице», – заявил он.

Как считает Таран, ускорение исполнения решения саммита НАТО в Бухаресте было бы «наиболее убедительным и эффективным механизмом» донесения позиции международного сообщества до Москвы.

Как сообщал «Новый День», с начала марта Киев стягивает в Донбасс сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих. Многие эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в регионе как критическую с перспективой возобновления реальных боев с перспективой ядерного удара.

Комментируя ситуацию в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны на территории Луганской и Донецкой народных республик и угрозы массовых жертв среди мирного населения. По его словам, сейчас на линии разграничения в Донбассе складывается «чрезвычайно нестабильная ситуация».

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин лично следит за обстановкой в Донбассе и готов обеспечить безопасность российских граждан в народных республиках.

На сегодняшний день, по разным данным, в ЛДНР проживает от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей паспортов РФ.

Киев, Светлана Антонова

Киев. Другие новости 10.04.21

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