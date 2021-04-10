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Суббота, 10 апреля 2021, 17:53 мск

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«Когда агрессор декларирует…» Министр обороны Украины призвал усилить давление на Москву

Министр обороны Украины Андрей Таран. Фото: mil.gov.ua

Киев настаивает на усилении давления на Россию. Как заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран, необходимо расширение санкций, более тщательный обмен разведданными и ускорение исполнения решений, принятых в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, где было декларировано вступление Украины в альянс.

По его словам, поводом для этого является усиление военного присутствия Вооруженных сил России у границ Украины, а также заявления об агрессивных намерениях украинских военных.

«Весна 2021-го года напоминает: когда агрессор декларирует пакт о ненападении, всегда надо искать тайную часть протоколов. В Москве никогда не хоронили далеко методичку как подавать «пакт Молотова-Риббентропа». Более того: сегодня, в цифровую эпоху, кремлевские стратеги активируют старый сценарий о «радиостанции в Гляйвице», – заявил он.

Как считает Таран, ускорение исполнения решения саммита НАТО в Бухаресте было бы «наиболее убедительным и эффективным механизмом» донесения позиции международного сообщества до Москвы.

Как сообщал «Новый День», с начала марта Киев стягивает в Донбасс сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих. Многие эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в регионе как критическую с перспективой возобновления реальных боев с перспективой ядерного удара.

Комментируя ситуацию в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны на территории Луганской и Донецкой народных республик и угрозы массовых жертв среди мирного населения. По его словам, сейчас на линии разграничения в Донбассе складывается «чрезвычайно нестабильная ситуация».

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин лично следит за обстановкой в Донбассе и готов обеспечить безопасность российских граждан в народных республиках.

На сегодняшний день, по разным данным, в ЛДНР проживает от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей паспортов РФ.

Киев, Светлана Антонова

Киев. Другие новости 10.04.21

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