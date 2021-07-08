Министр обороны Украины попросил НАТО заменить украинскую армию в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Донбассе «стоят на первой линии» в борьбе с «российской агрессией». Украинская армия фактически интегрирована в НАТО, несмотря на то, что не входит в Альянс.

Поэтому уже сейчас стоит подумать о внедрении принципа «взаимозаменяемости» НАТО и ВСУ на «переднем фланге обороны» от «Российской империи».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Моей идеей является то, что мы должны не только привести ВСУ в соответствие к стандартам НАТО по калибру, уровням вооружения, по униформе – для нас очень важно, чтобы мы привели себя к стандартам НАТО в плане взаимозаменяемости. Мы должны думать одинаково, в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны иметь возможность воевать вместе на поле, потому что у нас есть совместный враг. Это то, что мне очень нравится слышать от других людей, что Россия – это не только для Украины угроза», – рассуждает Таран.

«Россия является угрозой для западной цивилизации, для демократии во всем мире. Мы стоим на первой линии в борьбе с российской империей. Мы должны иметь навыки взаимозамены, сотрудничать и воевать вместе во всех сферах деятельности», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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