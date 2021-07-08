«К войне готовы»: Минобороны Украины заявило о полной десоветизации в армии

Украинская армия перешла на западные стандарты и готова дать бой «постосветским вооружённым силам РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, украинская армия настолько отошла от «советского военного стиля руководства», что сейчас находится «ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО».

«Мы очень сильно отошли от советского времени, а русские пока что там и находятся. Они действуют так же, как постсоветская империя, пытаются представить себя как представители огромной империи, вторая самая большая военная сила в мире. Они пытаются диктовать свою волю, что делать.

Мы с тех времен в значительной степени изменились, очень много изменений реализовано в структурном смысле. Также мы установили другие военные институты, у нас сейчас есть гражданские министры, другой персонал. Конечно, это очень нелегкий процесс, мы его еще полностью не завершили, у меня пока что есть определенные несогласованния с военным руководством, но мы на правильном пути», – доложил министр.

«Мы верим в то, что делаем, что каждый день приводит нас ближе к военным стандартам НАТО. Мы пока что ждем определенные реформы в этой отрасли, но реалистично смотрим и оцениваем, что мы уже сделали и что необходимо сделать. Мы сделали большой путь, отстранились от советского военного стиля руководства. И, возможно, если вы сравните нас и те изменения, что мы сделали внутри нашей военной структуры, возможно мы даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО», – приводит слова Тарана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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