«Будут последствия» – США приказали России отвести войска от Украины

Москва должна немедленно прекратить «безрассудные и агрессивные» действия в отношении Украины. В ином случае – президент США Джо Байден обещает Кремлю последствия и уверяет, что России «придётся платить».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил государственный секретарь США Энтони Бликен.

По его словам, Байден недоволен действиями России возле границ Украины, где зафиксирована наибольшая концентрация войск РФ с 2014 года.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять – за это придется платить, будут последствия», – приводит слова Блинкена «Интерфакс».

Как известно, вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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