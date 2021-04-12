Пустые слова: в Кремле заявили о девальвации американских угроз

Громкие бездоказательные заявления Вашингтона и абстрактные угрозы в адрес России обесценивают политические усилия, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эмоциональные слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивных действиях» России возле украинской границы.

«Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – приводит RT слова Пескова.

«Россия ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», – добавил он.

Напомним, накануне Бликен заявил, что Москва должна немедленно прекратить «безрассудное и агрессивное» поведение в отношении Украины. В ином случае России «придётся платить».

По его словам, президент США Байден недоволен действиями России возле границ Украины, где зафиксирована наибольшая концентрация войск РФ с 2014 года.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять – за это придется платить, будут последствия», – пригрозил он.

Как известно, вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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