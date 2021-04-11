Россия присоединит Донбасс без войны – украинский политолог

России нет нужды воевать с Украиной за Донбасс, а Киеву не позволят развязать широкомасштабные боевые действия. Мировая геополитическая ситуация складывается таким образом, что ни Запад, ни, тем более, Украина не смогут помешать мирному воссоединению ЛДНР с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, уровень интеграции народных республик в российское пространство достиг такого уровня, что процесс уже необратим. Кроме того, ослабленная пандемией Европа не захочет из-за Украины рвать отношения со своим главным поставщиком энергоресурсов, несмотря на всё давление со стороны США.

«В 2021 году изменения в большой геополитике. Ситуация по Донбассу: для России, которая присутствует в Донбассе и получает через ситуацию с новыми русскими государствами ДНР и ЛНР возможность прирастить Донбасс не с помощью агрессии, а с помощью возвращения территорий.

Одновременно с этим Россия в полушаге от реализации проекта «Северный поток – 2», который укрепляет позиции России после длительного периода напряжения с растерянной Европой, ожидающей послаблений экономике региона, оживления торговли, восстановления инвестиций...

Тайминг – это завершение «Северного потока-2», думские выборы, на которых российская партия власти готовится побеждать и сохранять контрольный пакет.

Украина в этом же графике может потерять Донбасс, как русский Донбасс, который, наверное, будет оформлять отношения с Россией и её партнёрами, которые оказываются в ситуациях кризиса в связи с не только политическими потерями, но и сложным положением в экономике.

Украина явно оказывается в проигрышном положении...», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.21

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