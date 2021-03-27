«У меня нет сомнений»: глава ЛНР предрек вхождение Донбасса в состав России

Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник предсказал присоединение Донбасса к России, когда придет время. Он отметил, что ЛНР «движется в правильном направлении».

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», – цитирует главу ЛНР РИА «Новости». При этом Пасечник отметил, что за это нужно бороться: «Мы продолжим отстаивать наши интересы».

По его словам, ЛНР и ДНР сделали свой выбор в 2014 году – «курс на интеграцию с Россией», а без ее помощи Донбасс «не выжил бы». Глава ЛНР добавил, что Россия постоянно оказывает Донбассу гуманитарную помощь, а также экономическое содействие.

Пасечник подчеркнул, что ни республики Донбасса, ни Россия «никогда никому не насаждали Русский мир», а только защищали свой выбор.

По его словам, большинство жителей Украины «всегда были частью Русского мира». При этом украинский неофашизм, «активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле поддерживает меньшинство украинцев», полагает руководитель ЛНР.

Ранее Пасечник заявил, что у Луганской народной республики достаточно сил и средств, защитить свою территорию и население в случае войны с Украиной. По словам, внезапное масштабное наступление ВСУ в Донбассе приведет к огромному количеству жертв, но Киев не добьется военной победы.

До этого ОБСЕ предостерегла Украину от соблазна повторить «карабахский сценарий» в Донбассе.

Луганск, Наталья Петрова

Луганск. Другие новости 27.03.21

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