В ЛНР собрались провести референдум о присоединении к России

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время планируется провести референдум о вхождении ЛНР в состав России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», – приводит слова Пасечника Луганский информационный центр.

«Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – добавил он.

Российские официальные лица пока не прокомментировали это заявление.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик после соответствующих обращений их руководителей. В тот же день были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса. 24 февраля Путин объявил о начале военной операции в защиту населения ДНР и ЛНР. Для этого будет проведена «демилитаризация» и «денацификация» Украины, заявил российский президент.

Добавим, ровно год назад Леонид Пасечник высказывался по теме присоединения ЛНР к России. Он тогда заявил, что у него нет сомнений в том, что «Донбасс станет частью великой России, когда наступит время». Он отметил, что ЛНР «движется в правильном направлении».

Дополнено в 12:39. Сенатор Андрей Клишас прокомментировал возможный референдум о вхождении ЛНР в состав России. По его словам, Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР, и органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что «сейчас неподходящее время» для проведения референдума. «Я думаю, сейчас не подходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», – сказал парламентарий в комментарий ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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