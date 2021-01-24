Глава ЛНР оценил шансы Украины на военный блицкриг в Донбассе

Внезапное масштабное наступление вооружённых сил Украины в Донбассе приведёт к огромному количеству жертв, но Киев не добьётся военной победы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».

«Я не думаю, что Украина обладает настолько (мощным) военным потенциалом, который позволит провести, как они говорят, некий блицкриг. Если такое решение украинской стороной и будет принято, я считаю, извините за выражение, это сумасшествие. Наша армия способна противостоять, это будет огромнейшее количество жертв. И закончится ли их, так сказать, военная эскалация победой? Однозначно – нет», – ответил Пасечник на вопрос корреспондента.

Напомним, ранее Москва предупредила Берлин и Париж, что Россия изменит свои действия в Донбассе, если Германия и Франция не урезонят Украину.

Позже ОБСЕ предостерегла Украину от соблазна повторить «карабахский сценарий» в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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