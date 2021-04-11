Донбасс готовит обращение к Путину: есть три варианта

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину относительно дальнейшей судьбы Донбасса. Как пишут украинские СМИ, готовится три варианта письма, один из которых предполагает вхождение региона в состав России.

Как передает «Униан» со ссылкой на zn.ua, во всех трех документах одинаковая преамбула с благодарностью главе российского государства «за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года». В обращении говорится также о выдаче паспортов РФ, и намерениях Украины разрешить конфликт силовым способом.

В первом варианте Путина просят оказать «военную помощь» народным республикам для «прекращения агрессии Украины», чтобы не допустить жертв среди мирного населения, разрушения жилого фонда и объектов инфраструктуры.

В другом варианте обращения Пушилин просит Путина включить ДНР в состав России: «От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории республики, как законно избранный глава Донецкой народной республики, прошу Вас принять нашу «республику» в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства».

После этого в проекте письма Пушилин пишет, что при необходимости жители Донбасса «готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине».

В третьем варианте обращение Путилин просит признать ДНР как «независимое демократическое правовое социальное государство» и рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Донецк, Светлана Антонова

Донецк. Другие новости 11.04.21

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