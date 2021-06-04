Путин отказался кормить Украину, но пообещал выгодное сотрудничество

Украина может получить выгоду от роста поставок российского газа в Европу в случае отказа от конфронтации с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он напомнил, что из-за деструктивной позиции Киева Украина уже потеряла около трёх-четырёх миллиардов долларов ежегодной выручки от сокращения российского транзита.

«Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти... Нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям... Украина сама виновата в том, что сейчас получает не $3-4-5 млрд за транзит газа, а $1,5 млрд», – отметил президент РФ и добавил, что при отказе Киева от борьбы с российскими газопроводами возможность украинского транзита сохранится.

В любом случае, содержать Украину в угоду Западу Москва не будет.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая – всех кормить что ли?», – заметил Путин.

Напомним, сегодня президент сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.21

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