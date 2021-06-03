«Хотим сидеть за одним столом!» – Киев потребовал участия в переговорах Германии и США по «Северному потоку – 2»

Берлин и Вашингтон пытаются заключить «сделку за счет Украины» по газопроводу «Северный поток- 2», что для украинского народа «станет катастрофой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому журналу loyal заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что федеральное правительство ведёт в Вашингтоне переговоры об условиях достройки российско-германского газопровода.

«Северный поток – 2» наносит удар в самое сердце Украины – как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта», – сказал украинский посол.

В этом же интервью Мельник заявил, что немецкое руководство не понимает всей выгоды Германии от вступления Украины в НАТО и ЕС и малодушно опасается спровоцировать Владимира Путина на ответные действия.

Ранее он требовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель «полного разрыва отношений с РФ» и введения «газового эмбарго».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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