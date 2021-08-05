Россия и Германия вступают в стратегический союз – украинский эксперт

Президент Владимир Зеленский выглядит жалко, называя «Северный поток-2» политическим проектом и упрекая Ангелу Меркель в том, что она тесно сотрудничает с Владимиром Путиным, не считаясь с Украиной. Потому что именно в этом и состоит суть и цель действий немецкого канцлера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, Берлин и Москва становятся стратегическими союзниками: Германия превращается в европейский энергетический хаб-распределитель, а Россия – в главного поставщика газа на рынок ЕС, минуя ненадёжные транзитные страны.

«Северный поток-2» – это политический проект. Очень смешно, когда это Зеленский говорит Меркель. Потому что Меркель ему должна в ответ сказать, а на последней встрече она это и сказала: «Да, мальчик, это мой политический проект. Вместе с Владимиром Путиным, это наш на двоих проект».

Путин решает вопрос обхода тех территорий, которые он считает ненадежными, Германия превращается в мощнейший газовый хаб. Это политический проект Берлина и Москвы… Да, скажет Меркель, это политический проект – Зеленскому от этого легче станет?.. Экономически проект тоже имеет свою роль, существенную. Он экономически достаточно выгоден», – отмечает эксперт.

«Германия превращается в энергетическую сверхдержаву, европейскую. Естественно, Россия будет её стратегическим союзником. И тут мы выходим на правильную формулировку: «проект политический экономических партнеров», – приводит слова Джангирова «ПолтНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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