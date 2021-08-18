Меркель и Путин придумали, как разрушить украинскую «матрицу» руками Зеленского – Климкин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель недаром едет к президенту РФ Владимиру Путину перед визитом на Украину. Этот манёвр Берлина таит в себе серьёзную угрозу для чёткой позиции Киева по «Северному потоку-2», транзитному договору с РФ по газу и переговорам по Донбассу.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Меркель после общения с Путиным приедет к Зеленскому с предложением неприемлемого для Украины компромисса. В свою очередь, не имеющий дипломатического опыта президент «Незалежной» может опрометчиво дать на него согласие.

«Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», – рассуждает Климкин.

Поэтому Киеву следует срочно проконсультироваться со своими «настоящими союзниками» до приезда Меркель в Киев, считает Климкин.

«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – предупредил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.08.21

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