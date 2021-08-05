В Киеве прогнозируют на зиму объявление Путиным «последней газовой войны» Украине

Подземные хранилища газа на Украине почти наполовину пусты. Уже этой зимой возникнет катастрофическая ситуация, когда Путин, воспользовавшись новым газопроводом «Северный поток-2», перекроет украинский транзит газа в Европу.

В этом случае «Нафтогазу» не хватит своих запасов голубого топлива, чтобы поддерживать необходимое давление в газотранспортной системе для обогрева украинских регионов.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, выбирая между военным и энергетическим ударом для окончательного уничтожения Украины, Путин выберет газовую войну.

«У нас сейчас в хранилищах 17 миллиардов кубов газа, а раньше было 28. Что сделает Россия сейчас? Мы говорим, какие будут у России подходы – военные, милитаристские… Откуда русские могут зайти и с каких направлений…

Что может сделать Путин? Он может начать последнюю газовую войну. Если зимой будет холодно, а такие прогнозы есть, они вырубят давление. Мы можем поддерживать его, если у нас есть минимальные запасы в наших хранилищах? Нет. Одновременно тарифы пойдут вверх, что дальше? У Путина, к сожалению, много опыта дестабилизации ситуации», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.21

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