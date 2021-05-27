В Киеве назвали встречу Путин-Байден «реальным поражением украинской внешней политики»

Предстоящая встреча американского и российского лидеров в Женеве свидетельствует о том, что США не воспринимают Украину как «реального, полноценного игрока».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, о «серьёзном поражении» Украины говорит также решение Джо Байдена не усиливать санкции против газопровода «Северный поток-2».

«То, что нет санкций относительно «Северного потока-2» и то, что американская администрация готова двигаться по этому пути вперед, это реальное поражение украинской внешней политики, очень непростое поражение, за которое мы будем расплачиваться еще очень длительное время. То, что мы много лет сдерживали эту позицию, причем при разных администрациях... при Обаме, при Трампе, а теперь это не сработало – это реальная проблема, и это может свидетельствовать о том, что нас американская администрация не воспринимает как реального, полноценного игрока.

И то, с чего я начал, что мне тревожно за встречу Байдена и Путина – это действительно вопрос, который сегодня ключевой – это вопрос доверия к Украине и готовность работать именно с нами», – приводит «ПолитНавигатор» слова Климкина.

Напомним, ранее Климкин назвал ударом «под дых» отказ США от санкций для оператора «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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