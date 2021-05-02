По японскому сценарию: в Киеве уговаривают США оккупировать Украину

Киев должен как можно быстрее заключить с Вашингтоном специальный пакт, подобный «договору о безопасности», который подписали США и капитулировавшая во Второй мировой войне Япония.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, предстоящий визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев не даст никаких существенных результатов, если Украина не постаивит ребром вопрос об украинской безопасности.

«Я думаю, что ожидать каких-то прорывных заявлений по итогу визита Блинкена не стоит. Но мы должны начать разговор со следующих ключевых для нас тем.

Первое – это радикальное увеличение военной помощи... и объём, и палитра вооружения, которые должным к нам поставляться, и какие нам нужны.

Второе – это заключение в будущем договора по безопасности и как часть этого процесса – размещение американских подразделений и элементов инфраструктуры на нашей территории, потому что это ключевой фактор безопасности.

Ну и, конечно, относительно статуса (Украина – партнёр США вне НАТО – прим. «НД».) Смотрите, этот статус, на самом деле – обёртка, а нам же «ехать, а не шашечки», поэтому нам нужно содержание», – рассуждает Климкин.

«Некоторые вещи, касательно военной помощи, которые предусмотрены этим статусом, уже происходят. Поэтому я бы не ограничивался бы какими-то вещами, касательно статус или не статус, а работал бы над возможным заключением договора о безопасности с США. Это то, что нам нужно, и это то, что США имеет с ключевыми партнёрами, такими как, например, Япония», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.05.21

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