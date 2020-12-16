В России появились ещё два несменяемых Путина – экс-глава МИД Украины

За двадцать лет правления действующего президента РФ, кроме его личности, в России появились ещё два Путина, только уже «коллективных».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, оба «коллективных Путина» очень живучи и мыслят точно так же, как и сам Путин, а это значит, что даже после его ухода Россия останется врагом Украины на долгую перспективу.

«Владимир Путин – это фигура, личность, которая определяла развитие России в последние 20 лет. Но кроме этой личности есть еще и коллективный Путин. Причем я бы сказал, что есть два коллективных Путина: один – это российская элита, которая сплотилась вокруг Путина и получила от этого большие дивиденды, в том числе для себя, экономические дивиденды. А сейчас они будут смотреть, на кого им ориентироваться.

Есть еще один коллективный Путин – это националистически настроенная российская реальность. Это не 5, не 10 процентов и не 15. Это очень существенная часть российского общества…

Из-за этих «коллективных Путиных», на самом деле, надеяться на то, что будущая Россия однозначно будет проукраинской, будет любить нашу свободу, будет любить наш путь в Европейский союз, в НАТО, в цивилизованный мир, согласитесь, никто из умных людей так не считает. Будущая Россия будет очень сложным соседом для Украины, поскольку среди российского политического класса укоренилась такая идея, что или Украина – часть России, или ее не должно быть.

И это, конечно, через поколения может быть перезагружено, но пока что нам нужно настраиваться на то, что рядом с нами враг, рядом с нами феноменально сложный сосед… Нужно настраиваться на то, что эта Россия не будет дружественной, как минимум, в ближайшей перспективе к Украине. Что будет дальше, за границами этой перспективы – будем над этим работать», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.20

«Пусть выходят на протесты в вонючих носках» – в Киеве выставили крымчанам условие для подачи воды на полуостров. / В Крыму заболеваемость ковидом за неделю выросла на четверть. / Украина не сможет принять одновременно больше миллиона доз вакцины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»