Санкции под угрозой: Запад привыкает к мысли, что Крым российский – Климкин

Крым фактически исчез из мировой информационной повестки, а крупные западные издания и интернет-платформы всё чаще обозначают полуостров как российскую территорию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой пишет в своём блоге бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Последними примерами, подтверждающими «опасную тенденцию», Климкин назвал публикации британской вещательной корпорации BBC и немецкого телеканала «Das Erste», в которых Крым называется регионом России.

«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на ВВС. Можно успокоить себя тем, что это «случайность», но и один случай – это реальная проблема – это не «левые» агентства», – переживает украинский дипломат.

Он призывает как можно скорее дать старт новой переговорной инициативе «крымская платформа», однако, похоже, сам мало в неё верит и боится ослабления антироссийских санкций.

«Нам важно не просто реагировать, а перезапустить эмоциональную кампанию по оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими агентствами. Запустить «Крымскую платформу» – это правильная история, но длинная и непростая, очевидно, что это будет в основном о политических заявлениях.

Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма – «привыкание» означает, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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