Климкин похвастался в эфире знанием французского, но не смог вымолвить ни слова

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин попал в неловкую ситуацию в прямом эфире украинского телевидения. Дипломат похвастался, что в совершенстве владеет французским языком, однако не смог вспомнить, как по-французски попрощаться с телезрителями и пожелать им что-нибудь хорошее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», конфуз случился в ходе интервью Климкина украинскому телеканалу «НАШ».

«Ну, конечно, я знаю английский, я знаю немецкий, я знаю испанский и я знаю французский. Я знаю еще несколько языков, например итальянский, но я на нем свободно не говорю», – заявил Климкин.

Ведущая заявила, что обожает французский и попросила экс-министра попрощаться на нём с телезрителями. Климкин тут же стал выдумывать причины, почему он не может этого сделать.

«Нет, ну слушайте, ну у нас же канал «НАШ». Давайте, все-таки, спокойно. Потом вы меня поймаете, что еще и латиница будет. Так что – всем хорошего дня, с классным снегом! А про языки мы поговорим в следующем эфире», – увернулся украинский дипломат.

Климкин не говорит по-французски

Ранее, как сообщают украинские СМИ, от Климкина не смогли добиться нескольких слов на испанском языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.21

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