В Киеве разглядели будущую победу в «проигранной битве» против «Северного потока – 2»

Согласие США на достройку «Северного потока – 2» – это безусловное поражение для «Незалежной». Однако, пойдя на этот не выгодный для Киева шаг, Вашингтон укрепил межатлантическую солидарность и единство с Германией и ЕС, что, в конечном итоге, принесёт больше пользы Украине и поможет ей победить в войне с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«На самом деле это проблема, и это реальное поражение нашей внешней политики. Мы не проиграли войну относительно «Северного потока», но мы проиграли эту битву. Для нас держать санкции, конечно, было бы лучше. Что решил Байден? И это не связано с последним повышением ставок Путиным вокруг наших границ. Разговоры об этом начались с самого начала каденции новой администрации США.

Какая логика этой администрации? «Мы должны установить с немцами, в частности, а также с Европейским союзом реальный диалог относительно энергетической безопасности. Мы не можем позволить себе санкционировать компании, которые зарегистрированы в Европейском союзе. Если мы это будем делать – это проблема для доверия и солидарности трансатлантической».

Вот, Трамп в значительной степени разрушил солидарность между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Я не говорю, правильно он делал что-то или неправильно – я просто говорю, что атмосфера доверия в значительной степени была разрушена... Что происходит сейчас? Нам нужна эта солидарность. Если больше солидарности между Штатами и Евросоюзом – это Кремлю в минус, нам в плюс. Но любая солидарность что-то стоит, она не бесплатная. Нам бы хотелось, чтобы все проходило так, но мир, к сожалению, так не работает», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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