Климкин счел ударом «под дых» отказ США от санкций для оператора «Северного потока-2»

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал «ударом под дых» решение США не ввозить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая курирует строительство «Северного потока-2». Политика встревожило, что эта тема не поднималась во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

«Снятие США санкций с компании, которая строит «Северный поток-2» – это как удар «под дых»… В случае завершения «Северного потока-2» теряем статус транзита, от нас больше не зависит наличие газа в домах граждан ЕС», – выразил беспокойство Климкин в своем Facebook.

Он напомнил, что Блинкен не предупредил украинские власти о подобном решении американской стороны, когда был в Киеве. Климкин встревожен тем, не станет ли это сигналом к тому, от ношения между США и Украиной начали портиться.

«С уважаемыми партнерами так не поступают… Я бы очень не хотел, чтобы наши отношения с США начали испытывать признаки кризиса доверия – это самое меньшее, что нам сейчас нужно», – добавил политик.

Как сообщал «Новый День», США отказались вводить ограничения в отношении Nord Stream AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Вместо этого санкционный список пополнили 13 судов, среди которых «Академик Черский», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Оказались под санкциями и связанные со строительством «Северного потока-2» ООО «Мортранссервис», ООО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», ООО «Коксохимтранс».

Перед введением санкций 14 американских сенаторов от республиканской партии потребовали ввести ограничения и против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Отказ от санкций они назвали «помощью» властей Штатов президенту РФ Владимиру Путину.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 24.05.21

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