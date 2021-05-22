«Говорят одно, а делают другое»: Кремль ответил на новые санкции США

Минфин США расширил санкционный список в отношении проекта «Северный поток – 2». В Кремле в ответ заявили, что нужно разобраться в действиях Вашингтона на фоне предложенной им инициативы провести встречу на высшем уровне. И посетовали на то, что США говорят одно, а делают другое.

Ограничительные меры введены против государственного учреждения «Морская спасательная служба», трех компаний – ООО «Мортранссервис», ООО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», ООО «Коксохимтранс» и 13 судов. Под санкции попали суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Ранее Госдепартамент США сообщал, что ограничительные меры будут введены против четырех судов, причастных к строительству газопровода, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что под санкции попадут девять судов «Морской спасательной службы», имеющих отношению к прокладке трубопровода.

В то же время Вашингтон отказался вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его директора Маттиаса Варнига, сославшись на национальные интересы США.

На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что США не смогут остановить строительство «Северного потока – 2» на стадии, когда проект завершен на 95%.

Новые санкции США прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят разобраться в действиях Вашингтона, которые объявили о новых рестрикциях против «Северного потока -2» после предложения провести саммит президентов двух стран.

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», – ответил Песков на вопрос «Интерфакса», будет ли этот шаг США учтен Москвой при выработке решения о вероятной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. «Посмотрим, как нам лучше будет», – добавил Песков.

«Северный поток – 2» соединит Россию и Германию двумя ветками газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Против проекта выступают США, Украина и ряд других государств. Первые санкции в отношении «Северного потока – 2» Вашингтон ввел в декабре 2019 года, строительство несколько раз приостанавливалось, но уже вошло в финальную стадию.

Вашингтон, Москва, Наталья Петрова

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