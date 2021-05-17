Германия разрешила достроить «Северный поток – 2» в своих водах

Берлин разрешил уложить трубы для «Северного потока – 2» на двухкилометровом участке своей исключительной экономической зоны. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) позволило начать работы немедленно, сообщается на сайте ведомства.

BSH решило использовать поправку от 14 января 2021 года, которая разрешает кораблю-трубоукладчику проводить строительство, но с якорным позиционированием.

«В отношении продолжения строительных работ, проводимых в настоящее время в датских водах, было необходимо принять решение о немедленном выполнении 2-го разрешения на поправку от 14 января 2021 года», – говорится в сообщении.

Решение будет действовать до конца мая, а с июня вступит в силу новое разрешение на строительство.

Напомним, нынешний документ приостановлен 4 мая из-за иска природоохранных организаций. Активисты заявили, что прокладка трубопровода плохо сказывается на местах гнездования птиц.

Ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявили, что для окончания строительства нужно проложить еще 80 км и эти работы будут закончены.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 17.05.21

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