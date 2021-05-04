Берлин приостановил разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) приостановило разрешение на строительство «Северного потока – 2». Причиной стал иск немецких экологов из Nabu, в котором они опротестовали разрешение на морские работы.

«Иск имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы», – цитирует ведомство «Интерфакс».

Ранее в Nabu заявили, что строительство «Северного потока – 2» мешает гнездованию птиц. Экологи обратились с жалобой в BSH, но в ведомстве не согласились с их доводами. Специалисты указали, что глубина моря в спорном районе составляет 20 метров и никак не влияет на птиц. Тогда активисты из Nabu обжаловали в суде разрешение на строительство.

Напомним, работы над «Северным потоком – 2» не велись более года из-за возражений США. После американских санкций швейцарский подрядчик отказался продолжать работу, и «Газпром» продолжает строительство своими силами. На 1 апреля было готово 95% трубопровода.

Как сообщал «Новый День», в апреле канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз одобрила проект «Северный поток – 2». Она сравнила газ из нового трубопровода с тем, что Европа уже получает из России, и заявила, что это топливо для европейских стран ничуть не хуже.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 04.05.21

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