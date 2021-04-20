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Вторник, 20 апреля 2021, 14:38 мск

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Меркель призвала ЕС к диалогу с Россией и одобрила «Северный поток – 2»

Фото: merkur.de

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Евросоюза установить правильные отношения с Россией. Глава государства высказалась за обсуждение проблем вместо введения жестких мер.

«Европейскому союзу важно занять позицию. Мы должны оставаться в диалоге», – сказала Меркель по видеосвязи на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (цитата по ТАСС).

Канцлер Германии признала, что на отношения европейских стран с Россией влияют различные конфликты, но призвала искать дипломатические решения. Особенно важно это из-за напряженностей в международной политике на фоне ситуации в Донбассе. Она отдельно обратила внимание на сближение России и Китая на фоне усиливающихся разногласий обеих стран с США.

«Жесткие слова переходят в провокационные действия и так затем могут вырасти военные конфликты», – предупредила Меркель.

По ее словам, Берлин готов продолжать бизнес с Москвой. Поэтому Германия приняла решение в пользу проекта «Северный поток – 2». Меркель напомнила, что газ из этого трубопровода не будет отличаться от того топлива, что европейские страны уже получают.

«Газ из «Северного потока-2», который пока не идет, не хуже газа из «Северного потока-1» или того газа, который поступает из России транзитом через Турцию», – цитирует канцлера РБК.

Как сообщал «Новый День», ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии направить в Россию «жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями». Дипломат призвал Берлин ввести жесткие меры против Москвы, а именно: разорвать экономические отношения, ввести эмбарго на газ и запретить строительство «Северного потока-2», а также импорт российских нефти и угля.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 20.04.21

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