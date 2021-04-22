На защиту «Северного потока – 2» от польских провокаторов выдвинулись «немецкие рыбаки»

В районе достройки газопровода «Северный поток – 2» появились немецкие рыболовные суда, которые «встали на ремонт» поблизости от российских трубоукладчиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на морские навигационные интернет-сервисы сообщил украинский эксперт Дмитрий Джангиров.

Напомним, ранее Nord Stream 2 AG заявила о высокой активности польских военных кораблей и рыболовецких сейнеров в районе проведения работ по укладке трубопровода. В компании считают, что такие действия являются провокационными и могут привести к аварийному повреждению газопровода.

«Сейчас зону прокладки труб (а там уже встали оба российских трубоукладчика: «Фортуна» и «Академик Черский») прикрывают немецкие рыболовные суда. В карте навигации указано, что у них какие-то проблемы. То есть они не рыбу ловят, а как-то перемещаются по этой зоне. Очевидно, что они просто её прикрывают.

Понятно, что это арендованные суда, на которых находятся если не Петров и Боширов, то какие-то другие ребята, которые не должны позволить, чтобы польскую шхуну снесло течением в район строительства. Потому что после любого, даже легкого столкновения бортами или навала по регламенту необходимо вернуться в порт и потом только продолжить работы», – приводит «ПолитНавигатор» слова Джангирова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.21

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