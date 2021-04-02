Польша отвергла обвинения Nord Stream в провокациях

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – в провокациях на Балтике. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило в Twitter.

«Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря», – заявили в командовании.

Ранее Nord Stream 2 AG заявила о высокой активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода. Как напоминает ТАСС. В компании считают, что такие действия являются провокационными и могут привести к аварийному повреждению газопровода, рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Он напомнил, что при реализации таких проектов накладывается запрет на заход судов в 1,5-мильную зону, если они не задействованы в работах. «Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi», – рассказал он.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 02.04.21

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