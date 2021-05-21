Сенаторы США настаивают на санкциях против «Северного потока-2»

Американские сенаторы от республиканской партии внесли в Конгресс США законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока-2». Предложено ввести ограничения, в том числе, против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

14 членов Сената заявили, что отказ Белого дома вводить санкции против компании, строящей трубопровод, будет «помощью» президенту РФ Владимиру Путину, заинтересованному в завершении проекта. Они припомнили недавнюю атаку якобы российских хакеров на нефтепровод в США и назвали «Северный поток-2» геополитической победой России, которая «ударит по альянсу НАТО».

«Рискуя ослабить глобальное положение Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной немецкой стратегией, которая даст Путину власть над нашими союзниками в Европе. Трубопровод Путина должен быть остановлен», – заявил сенатор Кевин Крамер.

Обращение в поддержку законопроекта опубликовано на его сайте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что Америка не сумеет остановить строительство «Северного потока-2» на стадии, когда проект завершен на 95%. Она подтвердила, что администрация президента США Джо Байдена все еще недовольна самой идеей нового трубопровода из России в Европу.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное снятие санкций с «Северного потока-2» станет личным проигрышем президента Байдена.

Напомним, «Северный поток-2» соединит Россию и Европу двумя ветками газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Против проекта выступают США, Украины и ряд других государств. Америка в декабре 2019 года ввела санкции против «Северного потока-2», строительство несколько раз приостанавливалось, но уже вошло в финальную стадию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 20.05.21

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