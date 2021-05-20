Зеленский рассказал о своих страхах из-за встречи Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что встреча лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена несет риски для Киева. И главный из них – снятие санкций с проекта «Северный поток-2».

Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились, что американский лидер во время саммита с президентом РФ будет касаться интересов Украины только по тем вопросам, которые заранее обговорит с Киевом. Но встреча Байдена и Путина все равно остается рискованным мероприятием для Киева.

«Какие риски главные? Например, сейчас большой риск, что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности снять санкции с «Северного потока»», – сказал Зеленский во время пресс-конференции, которую транслировал «Первый независимый» телеканал.

Президент Украины назвал такое решение личным проигрышем американского лидера.

Трубопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток на дне Балтийского моря, по которым планируется поставлять газ из России в Европу. Плановая мощность проекта 55 млрд кубометров газа в год.

Главными противниками «Северного потока-2» остаются Украина и США. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа в Европу и уже подсчитал, что запуск трубопровода ежегодно будет стоить украинской стороне не дополученных 5-6 млрд долларов. Вашингтон пытается не допустить увеличения доли продаж конкурента, поскольку сам активно склоняет страны ЕС к покупке американского газа.

Как сообщал «Новый День», США готовит новый пакет санкций против четырех кораблей, которые строят трубопровод, и связанных с ними компаний.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 20.05.21

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